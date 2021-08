Mediaset España consolida su posición única en la TV en abierto con una sólida victoria en julio y una afinidad sin parangón con el público joven y cualitativo

El grupo ha cerrado julio liderando con un 30,6% en total individuos a 5 puntos de Atresmedia, con un 25,6%. Esta distancia crece casi hasta los 9 puntos en el target comercial, donde Mediaset España escala hasta un 33,5%, frente al 24,9% de su competidor. Por edades, la distancia se acrecienta hasta nada menos que 15 puntos en la horquilla de 13 a 24 años, donde el grupo llega a rozar el 38% (37,6%) y hasta 10 puntos entre los de 25-34 años (36,4% vs. 26,4%) y de 35 a 54 (34,0% vs. 24,0%).

Por franjas, en el horario estelar ha cerrado el mes con un 31,9%, su mejor julio desde 2016, con una distancia de más de 6 puntos sobre Atresmedia (25,6%), al igual que en day time (30,1% vs. 25,7%).

Dentro de este grupo, el apoyo a Telecinco por parte de los jóvenes es de nuevo el mayor de todas las televisiones, a gran distancia de Antena 3 en todas las horquillas de edad, casi duplicándole en alguna de ellas: 13-24 (17,8% vs. 9,4%), 25-34 (17,7% vs. 10,3%) y 35-54 años (18,3% vs. 10,1%).