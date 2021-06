Mediaset España firma su undécima victoria de grupo consecutiva y con el mejor resultado de Telecinco desde la temporada 2009-2010

El grupo crece 1,9 puntos en target comercial y 6,1 puntos en jóvenes, los perfiles comerciales más demandados

En audiencias digitales es el medio de comunicación más visto con 4.200 millones de vídeos acumulados, situándose en el segundo puesto del ranking global, tras Google

Telecinco (15,4%), cadena más vista y líder todos los meses de la temporada con una ventaja destacada en los públicos más interesantes para las marcas: preferida por los jóvenes de 13 a 24 años con un 14,4% y por el segmento de público que conforma el target comercial con un 15,4%

A las puertas de concluir la temporada televisiva 2019-2020, Mediaset España vuelve a revalidar un liderazgo de audiencias que ostenta desde su formación como grupo audiovisual. Su victoria se sustenta en un 28,3% de share, frente al 27,4% del inmediato competidor, Atresmedia. Crece en target comercial hasta el 30,2% de share, parámetro en el que también lidera frente al 27,9% de Atresmedia, y arrasa entre los jóvenes de 13-24 años con un 34,4% de cuota de pantalla, muy por delante del 25,2% de su competidor.

En el ámbito digital, cierra la mejor temporada de su historia con un promedio de 18,6 millones de usuarios mensuales, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo de 2019-2020. Es el medio de comunicación más visto con 4.200 millones de vídeos acumulados y se sitúa en el segundo puesto del ranking global solo por detrás de Google.

Mediaset España ha vuelto a ofrecer a los anunciantes la plataforma publicitaria más eficaz del sector audiovisual. De los 100 spots más vistos desde enero, 99 se han emitido en Telecinco; los bloques publicitarios de Telecinco tienen una duración un 28% más corta que los ofrecidos por Atresmedia, una diferencia aún más notable entre Cuatro y La Sexta, donde la duración de bloques es un 32% menor en la cadena de Mediaset. Con este diseño de empaginación de los spots, el grupo ofrece una mayor notoriedad a los anunciantes, con un 34% más de recuerdo publicitario.

En cuanto al rating, los principales targets publicitarios se decantan por la oferta de Telecinco, que lidera frente a Antena 3 en el target comercial con un rating del 3,9% frente al 3,3% de su competidor y crece tanto en jóvenes 16-34 años (2,9% vs. 2%) como en el parámetro ‘Responsable de Compra del Hogar (5,5% vs. 5,4%) y ‘Responsable de Compra del Hogar Comercial’ (4,9% vs. 4%).

Telecinco encadena 19 temporadas de liderazgo entre las cadenas comerciales

Con una media del 15,1% de share, 1,6 puntos más que Antena 3 (13,5%), gana todos los meses de la temporada, lidera 219 de los 296 días disputados (el 74%) y ocupa los cinco primeros puestos en el ranking de lo más visto en las cadenas comerciales con la Eurocopa y la Copa del Rey.

Lidera también el target comercial entre todas las cadenas por séptima temporada consecutiva con un 15,4% de share, 3,1 puntos más que Antena 3 (12,3%).

Se adjudica la victoria en day time, tanto en total individuos (15,6%) como en target comercial (15,6%) con sus mejores registros de los últimos años en ambos parámetros.

Se convierte en la cadena preferida de los jóvenes de 13 a 24 años por séptima temporada consecutiva con su mejor dato de los últimos cuatro años (14,7%) y la mayor ventaja sobre Antena 3 es este periodo (3,3 puntos).

Supera a su competidor también en la mañana (15,8% vs. 15,2%), la tarde (17% vs. 12,3%), el late night (17,4% vs. 12,2%) y en el target comercial del prime time con su mejor registro de las once últimas temporadas (14,9%).

‘Cantora, la herencia envenenada’ (27% y 3,1M), las dos temporadas de ‘La Isla de las Tentaciones (24% y 3M), la sexta edición de ‘Got Talent España’ (19,7% y 2,7M) y ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ (27,5% y 2,6M) encabezan la lista de espacios más vistos en la temporada que ahora concluye.

Cuatro, tercera cadena privada preferida entre los menores de 35 años

Cuatro anota un 5,3% de share en total día y crece hasta el 5,5% entre los menores de 35 años, frente al 4,9% de La Sexta. Entre los millennials de 16 a 34 años marca un 6,4% de share (0,6 puntos más que La Sexta) e incrementa el dato en prime time hasta el 7%, donde aumenta la ventaja sobre su competidor (6,1%).

La oferta de canales temáticos más vista de la televisión en abierto

Los canales temáticos de Mediaset España aglutinan un 7,9% de la cuota de pantalla, frente al 7,1% de los temáticos de Atresmedia. Factoría de Ficción (2,4%) es la temática con mejor target comercial (3%) y la tercera cadena privada más vista por los jóvenes 13-24 años (6,8%), sólo superada por Telecinco y Antena 3; Energy (2%) supera a Mega (1,5%) y es la cuarta temática más vista en la temporada y tercera en target comercial (2,2%) y Divinity es la temática femenina líder en target comercial (2%).Por su parte, Boing es el canal infantil líder de la televisión comercial por novena temporada consecutiva con 4,9 puntos sobre Disney Channel (6,3%), la mayor ventaja histórica. Y Be Mad concluye el curso con un 1% de share en el público masculino, en el que firma récord histórico.

Mejor temporada de la historia en el ámbito digital

Mediaset España cierra el curso en el entorno online con un promedio de 18,6 millones de usuarios mensuales, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo de 2019-2020.

En cuanto al consumo de vídeo, es el medio de comunicación más visto con 4.200 millones de vídeos acumulados, un incremento del 17% respecto a la temporada anterior. Con estos datos, se sitúa en el segundo puesto del ranking global solo por detrás de Google.

En términos de engagement, Mediaset España logra más del doble que Atresmedia con 56 vídeos por espectador frente a 25 de su competidor. El grupo también se sitúa a la cabeza en minutos de vídeo por espectador con 156 minutos de media, muy por delante de los 81 minutos de Atresmedia. El grupo también se sitúa a la cabeza en minutos de vídeo por espectador, con 156 minutos de media frente a Atresmedia, segundo de la lista con 81 minutos de vídeo por espectador.