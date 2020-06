Mediaset España relanza la campaña de 12 Meses ‘Eres perfecto para otros’ en reconocimiento a los donantes y a los profesionales sanitarios que han hecho posible 379 trasplantes durante el Estado de Alarma

Con el tono vitalista, positivo y alegre que despliega la campaña desde su origen, el nuevo spot, desarrollado por la División de Comunicación y RR.EE. de Mediaset España, explica con el apoyo visual de elementos de papiroflexia que ‘1 + 1 no son siempre 2. No lo dicen las matemáticas. Lo dice la ONT. Porque un donante más un coordinador de trasplantes pueden salvar hasta 6 vidas con la donación de órganos’, para acabar anunciando la misma voz en off que ‘Mi familia ya lo sabe, yo soy donante de órganos’.