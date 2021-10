Mitele PLUS inaugura DIZI, canal de ficciones turcas con un paquete de lanzamiento de 8 series de éxito internacional

Mitele PLUS inaugura DIZI, un canal especializado en ficciones turcas de éxito mundial con un catálogo inicial de ocho series, tras el acuerdo alcanzado entre Mediaset España y la distribuidora SPI Internacional. La oferta de lanzamiento, que irá incrementándose de forma progresiva, incluye aclamados títulos internacionales como ‘20 Minutos’ (‘20 Dakika’), ‘El pañuelo rojo’, ‘Amor en guerra (‘Heart of the city’), ‘Ezel’, ‘En el corazón de la ciudad’ (‘Kurt Seyit and Sura’), ‘Karadayi’, ‘The end’ (‘Son’) y ‘Amor de contrabando’ (‘Black money love’), todas ellas dobladas al castellano (español).