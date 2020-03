Tania Llasera presentará en Boing ‘Real Mom’, un programa con contenidos prácticos en inglés para niños

Juegos didácticos para aprender nuevas palabras en la sección ‘Let’s Play’; divertidas y sabrosas recetas de cocina en ‘Cooking with Tania’; o manualidades creativas en ‘DIY (Do it Yourself)’ son algunas de las propuestas que Boing pone a disposición de las familias en ‘Real Mom’, un nuevo espacio para aprender inglés a través de contenidos útiles, curiosos y actuales que presentará Tania Llasera a partir del lunes a las 13:25 horas.