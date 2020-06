Telecinco afianza su liderazgo mensual con la mayor ventaja sobre Antena 3 de los últimos 20 años en un mes de mayo

Telecinco lidera todos los días, franjas y targets

La oferta de Telecinco no ha tenido rival ni un solo día de mayo, no ha dado tregua a la competencia en ninguna franja horaria y no ha dado opción en ningún segmento de público a otras televisiones. Tampoco en el codiciado target comercial, que lidera con un 15,1%, a 4,5 puntos de Antena 3, en mínimo histórico de mayo con un 10,6%. Ha liderado, entre las cadenas comerciales, 6 de las 7 noches de la semana y ha copado en mayo con ‘Supervivientes’ 18 de las 20 emisiones más vistas del mes, obteniendo en el horario estelar un 15,5%, 3,8 puntos más que Antena 3, con un 11,7%, y un 16,1% en late night, duplicando a Antena 3, con un 7,6%.