Telecinco, una década líder absoluta de la televisión en abierto

La cadena ha vuelto a contar con grandes formatos como ‘ Supervivientes’ (2,3M y 26%), convertido en el reality más visto y competitivo del año, y nuevos concursos sin rival en su franja como ‘La última tentación’ (1,9M y 17%) o ‘ Secret Story’ (1,7M y 17,2%). También ha ofrecido una nueva edición de ‘ Got Talent’ (2,2M y 18%), situado como el talent más visto del año, junto a programas como ‘Volverte a ver’ (1,1M y 11,2%), ‘ Mi casa es la tuya’ (1,8% y 17,7%) y ‘ Deluxe’ (1,5 M y 15,7%), que ha liderado por noveno año en las noches del fin de semana.

Para el day time, Telecinco ha vuelto a apostar por un modelo de programación basado en programas de producción propia en directo ligados a la actualidad, eje de una parrilla aglutinadora de los públicos más dinámicos, con conversión positiva a target comercial. ‘El programa de Ana Rosa’ con un 20,4% y 657.000 ha firmado su año más competitivo desde 2007 reafirmándose como el magacín líder de la mañana y como el programa con mejor target comercial del day time con un 20,8%. ‘Sálvame’ (1,7M, 16,4% y 17,4% en TC) ha ejercido de bastión vespertino con el undécimo liderazgo anual de su franja. La oferta diaria se ha completado con ‘Ya es mediodía’, que con 1,2M y 15,1% crece 1,3 puntos con respecto al año pasado, y asciende al 16,3% en TC y el nuevo ‘Ya son las ocho’ (1,5M, 12% y 13,9% en TC); y los fines de semana con ‘Socialité by Cazamariposas’ (1,2M y 15,3%, que también crece 0,5 puntos con respecto a 2020) y ‘ Viva la vida’ (1,5M y 13,4%), con sendos liderazgos de sus respectivas franjas.

En cine y ficción, Telecinco ha ofrecido las series de producción propia ‘El Pueblo’, convertida en la comedia más vista del año en la televisión en abierto, ‘Señoras del (h)AMPA’ y ‘Madres, amor y vida’; la serie de producción ajena ‘Love is in the air’ como la serie más vista del año en Telecinco, ‘Mi hogar, mi destino’, ‘DOC’, ‘Nina, una enfermera diferente’ y el ciclo de blockbusters de ‘Cine 5 Estrellas’, con ‘Bohemian Rhapsody’ como la película más vista del año.