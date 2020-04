Telecinco lidera marzo y registra un incremento en su consumo de más de un 20% sobre marzo de 2019

Este triunfo se traslada de nuevo al target comercial, con un 13,8% y una distancia de 2,4 puntos respecto a su competidor, Antena 3, en mínimo histórico de un mes de marzo, con un 11,4%. Telecinco ha sido la primera opción en prime time (14,1% vs. 12,2%), day time (14,4% vs. 11,3%), mañana (15,0% vs. 11,1%), sobremesa (13,4% vs. 13,2%), tarde (15,6% vs. 11,1%) y late night (14,7% vs. 9,7%).