La conexión de Telecinco con los jóvenes le impulsa a un nuevo liderazgo mensual de audiencias y a ser referente en el público de mayor demanda comercial

Telecinco, líder y con el mejor perfil

Detrás de esta victoria se encuentra la gran conexión de Telecinco con los jóvenes, entre los que Telecinco lidera con abultada ventaja sobre Antena 3 en el público de 13 a 54 años (15,8% vs. 11,6%).

Victoria cinco noches a la semana con sus programas de prime time con el mejor perfil comercial de la televisión

En cine y ficción, ‘Love is in the air’ ha obtenido un seguimiento de casi 1M de espectadores y un 9,1%, mientras que ‘Bohemian Rhapsody’ (22,5% y 3,2M) ha sido el título cinematográfico más visto desde abril de 2020.