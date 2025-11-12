mediaset.es 12 NOV 2025 - 16:58h.

Este jueves (21:45h) en Telecinco, en una gala en la que Desi y Rocío protagonizarán un encuentro secreto con consecuencias fatales para ellas en caso de ser descubiertas.

Aroa, Lorena, Patricia o Raúl: uno de los cuatro nominados dirá adiós a la casa de ‘GH 20’ con su expulsión en la segunda gala del reality que Jorge Javier Vázquez conducirá mañana jueves 13 de noviembre (21:45h) en Telecinco. El más votado por la audiencia abandonará la casa y se trasladará al plató, donde podrá despedirse de sus excompañeros.

Además, tras una semana de convivencia los concursantes participarán en la primera ronda de nominaciones, que tendrán lugar en la intimidad del nuevo confesionario. Íñigo y Edurne, presentes en la pajarera e inmunes actualmente, regresarán a la casa durante la gala para participar en las dinámicas con el resto del grupo y podrían alargar una semana más su inmunidad si completan su misión como ‘pájaros’. Tras su liberación, la pajarera recibirá a nuevos inquilinos.

Por otro lado, el programa dará a conocer el futuro de los actuales integrantes del oasis, en el que están conviviendo desde el pasado jueves Cristian, Noah, Rocío y Sofía. Las amigas jerezanas Desi, que convive en la casa, y Rocío, en el oasis, se reencontrarán durante unos minutos a lo largo de la noche. Un encuentro que deberán mantener en secreto si no quieren tener que asumir consecuencias negativas para su concurso.