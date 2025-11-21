mediaset.es 21 NOV 2025 - 11:32h.

Con una evolución ascendente desde su primera temporada, el espacio firma en el ‘curso’ actual un 12,7% de share, situándose como lo más visto en su horario en la noche de los viernes. Desde su estreno, promedia un 11,9% y supera los 30 millones de espectadores únicos.

En digital, desde su nacimiento es el contenido más consumido en los soportes de Mediaset España tras los realities de Telecinco, con más de 3 millones de usuarios y casi 24 millones de visualizaciones mensuales de los reels de Instagram (113.000 seguidores) y más de 2 millones de likes y 7 millones de reproducciones en TikTok (55.000 seguidores).

Las grandes exclusivas y ‘Scoops’ en el mundo del corazón, los grandes personajes y sagas familiares -muchos de los cuales han hablado por primera vez en televisión o han reaparecido tras permanecer alejados de los medios- y entrevistas a figuras de actualidad de elevado interés social han formado parte del programa, que con más de 360 invitados se ha consolidado como el gran referente televisivo sobre crónica social.

Compartir







Casi dos años con una cita semanal ineludible con los ‘Scoops’, las grandes exclusivas y los personajes más demandados en el mundo del corazón, que lo han convertido en el formato de referencia en el género por su capacidad para marcar la agenda en la crónica social. ‘¡De Viernes!’ alcanza esta noche (22:00h) sus primeros 100 programas en Telecinco en el mejor momento de su historia, como líder de su franja en la temporada actual tras crecer un 13,4% respecto a su primer ‘curso’.

El formato conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona y producido por Mediaset España en colaboración con Producciones Mandarina acumula en la actual temporada un 12,7% de share y 908.000 espectadores, cifras con las que se sitúa como lo más visto en su horario en la noche de los viernes. Es también líder de su franja en el target comercial (11,8%), entre los espectadores de 25 a 64 años y mayores de 75 años y en 8 mercados autonómicos: Canarias (15,6%), Navarra (15,3%), Andalucía (15,1%), Murcia (15%), Asturias (14,6%), ‘Resto’ (14,1%), Euskadi (13,1%) y Galicia (12,7%).

Evolución ascendente temporada tras temporada

‘¡De Viernes!’ ha experimentado una sólida tendencia ascendente temporada tras temporada, desde el 11,2% de la primera y el 12% de la segunda hasta el 12,7% de la actual. Además, con las dos entregas emitidas en este mes de noviembre, el programa acumula un 14,3% y 1.110.000, firmando su tercer mejor dato mensual histórico en ambos parámetros.

En lo que respecta a sus datos históricos, el programa, que se estrenó el 24 de noviembre de 2023 con el impactante ‘Scoop’ de Ángel Cristo y la primera presencia en televisión de la modelo Joana Sanz, pareja del futbolista Dani Alves, acumula una media del 11,9% y 913.000 espectadores y supera ya los 30 millones de espectadores únicos.

El récord de share del formato se produjo en la noche del 25 de septiembre de 2024, en la que el especial que ofreció la entrevista póstuma concedida por Julián Muñoz a Santi Acosta para hacerse pública tras su fallecimiento logró un espectacular 19,9% y 1.195.000 espectadores, arrasando en su franja de emisión con más de 10 puntos de ventaja sobre la siguiente opción.

La entrega más vista de la historia, la del 8 de diciembre de 2023, también arrasó su horario duplicando prácticamente a la segunda opción con una media de 1.403.000 espectadores y un 16,3%. Ángel Cristo, presente en plató para responder en directo a las acusaciones recibidas a raíz del impactante testimonio sobre su madre, e Isa Pantoja, que habló por primera vez de su madre biológica y de su infancia en Cantora, fueron los grandes protagonistas.

Un fenómeno en redes sociales y el contenido más visto de los soportes digitales de Mediaset España tras los realities

Desde su estreno, el formato ha traspasado la pequeña pantalla hasta consolidarse también como uno de los contenidos más consumidos en los soportes digitales de Mediaset España: se sitúa como el producto más demandado tras ‘La Isla de las Tentaciones’, ‘Supervivientes’ y ‘Gran Hermano’.

Su consumo también se ha trasladado de forma masiva a las redes sociales con más de 3 millones de usuarios y casi 24 millones de visualizaciones mensuales de los reels publicados en la cuenta oficial de Instagram, donde ya supera los 113.000 seguidores. Entre los personajes más virales de estos casi dos años destaca Kiko Rivera, que tras sus intervenciones en estas dos últimas semanas supera ya los 20 millones de visualizaciones.

El espacio, que logra ser tendencia semana tras semana en X, también triunfa en TikTok, con más de 2 millones de likes, 7 millones de reproducciones y casi 55.000 seguidores. En esta red social, destaca la viralidad lograda por figuras vinculadas a ‘La Isla de las Tentaciones’ como Sandra Barneda, Fani Carbajo y Christofer Guzmán.

Más de 360 invitados para marcar la agenda de la crónica social

‘¡De Viernes!’ se ha consagrado como el gran referente televisivo del género del corazón en la actualidad tras acoger las mayores exclusivas y a los personajes más destacados de los dos últimos años, que han respondido a las preguntas de sus presentadores y del equipo de colaboradores, integrado por los veteranos Ángela Portero y José Antonio León, a los que se han ido sumando posteriormente Terelu Campos, Antonio Rossi y Lydia Lozano.

Terelu Campos ha sido también una de las grandes protagonistas que ha ocupado el sofá de los invitados junto a su hermana Carmen Borrego, nombres que se han sumado a otros grandes personajes como Kiko Rivera, Ángel Cristo, Bárbara Rey, Ana Illas, Isa Pantoja, Anabel Pantoja, Sofía Suescun, Maite Galdeano, Rosa Benito, Álvaro Muñoz Escassi, María José Suárez, José María Almoguera, Gloria Camila Ortega, Amador Mohedano, Carlo Costanzia (padre), Carlo Costanzia (hijo), Ana Obregón, Adara Molinero, Jessica Bueno, Jota Peleteiro, Elena Tablada, Al Bano, Edmundo Arrocet, Ivonne Reyes, Pepe Navarro, Ana María Aldón, Gema Aldón, Olga Moreno, Marta Peñate, Tony Spina, María Jesús Ruiz, Raquel Mosquera, Belén Rodríguez, Marta López, Gabriela Guillén, Fabiola Martínez, Asraf Beno, José Carlos Montoya, Anita Williams, Aurah Ruiz, Raquel Bollo, Yola Berrocal, Sonia Monroy, Maite Zaldívar, Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana, Makoke, Colate Vallejo-Nágera, Jaime Ostos Jr., Gustavo Guillermo, Laura Cuevas, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, Virginia Troconis, Arantxa del Sol, Valeria Mazza, Bibiana Fernández, Julio José Iglesias, Yurena, Jeimy Báez, Yulen Pereira, Victor Janeiro, Beatriz Trapote, Zeus Tous, Loreto Valverde, Marta Valverde, Pelayo Díaz, Eugenia Santana, Javier Ungría, Rebecca Loos, Gala Caldirola, Esther Arroyo, Elisabeth Reyes y Dulce Delapiedra.

También han pasado artistas como Alaska, Mario Vaquerizo, Andy y Lucas, Melody, Lolita, Shaila Dúrcal, Azúcar Moreno, Massiel, Karina, María José Cantudo, Rosa López, Francisco, Fran Perea, Víctor Elías, Josema Yuste y Millán Salcedo, entre otros, y presentadores de la cadena como Jorge Javier Vázquez, Ana Rosa Quintana, Carlos Sobera y Sandra Barneda.

El espacio ha logrado sentar en el plató a invitados como Fran Rivera, que concedió al programa su primera gran entrevista a un formato de corazón; Eugenia Osborne, que ofrecía su primera entrevista en directo en un plató; y la modelo Sofía Mazagatos, que reaparecía tras años alejada de los medios.

‘¡De Viernes!’ también ha permanecido pendiente de la actualidad en nuestro país, con entrevistas a Carolina Perles, que fuera esposa del exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos; Elisa Mouliáa, que se sentó en el programa tras declarar en el juicio contra Íñigo Errejón; y el bailarín Rafael Amargo, tras su salida de prisión.

A lo largo de este casi centenar de programas, ‘¡De Viernes!’ también ha ofrecido entregas especiales sobre grandes personajes como Julián Muñoz, de quien ofreció la entrevista póstuma que el exalcalde ofreció a Santi Acosta, y Bárbara Rey, con varias entregas de ‘Bárbara Rey. Mi verdad’, en las que la exvedette abordó en detalle aspectos desconocidos de la época en la que mantuvo una relación con el rey emérito.

Por último, el formato ha abordado la última hora de los grandes realities con famosos de Telecinco, con amplio material inédito de la aventura de las diferentes ediciones de ‘Supervivientes’ y ‘Supervivientes All Stars’; de la intensa experiencia de las parejas junto a los solteros en las últimas ediciones de ‘La Isla de las Tentaciones’; y la convivencia de los protagonistas en la casa de ‘GH’.

Isa Pantoja responde esta noche en plató a Kiko Rivera y desvela si es posible una reconciliación

“La entrevista de Kiko me ha removido muchas cosas y estoy muy sensible”. Tras el impactante ‘Scoop’ y la amplia entrevista en plató ofrecida por Kiko Rivera, en la que entre otras cuestiones reconoció comportamientos reprobables con su hermana, llega el turno de Isa Pantoja, que se sentará esta noche en el plató de ‘¡De Viernes!’ para responder a todas y cada una de las reflexiones y confesiones manifestadas por el hijo de Isabel Pantoja. La invitada abordará el famoso episodio de que tuvo lugar en Cantora, por el que Kiko Rivera pidió perdón públicamente, y el supuesto enfrentamiento entre ella y su madre en el que su hermano tuvo que mediar para separarlas.

También responderá a las manifestaciones en las que Kiko Rivera reprochó ciertos comportamientos del pasado de su hermana y valorará las supuestas tensiones entre la familia Pantoja y Asraf Beno. Tras reconocer haber recibido un reciente mensaje de su hermano, Isa Pantoja desvelará si es posible una reconciliación.

Por otro lado y tras la ‘guerra’ de acusaciones entre Andy y Lucas, la pareja de este último, María José, se sentará en el plató para abordar todas la polémicas surgidas en torno al dúo artístico y enfrentarse a las declaraciones de Álvaro Molina, el que fuera su pareja y promotor del grupo.