Segunda hoguera mixta con Darío, Sandra, Andrea y Gilbert como protagonistas en ‘La Isla de las Tentaciones’

mediaset.es 26 DIC 2025 - 15:55h.

Sandra Barneda visitará a los habitantes de Villa Playa y Villa Montaña para anunciarles que deberán elegir a su tentador y tentadora favoritos, lo que supondrá el final de la experiencia para quienes estén fuera de la lista. Por su parte, los cuatro chicos se enfrentarán a su hoguera de solteros.

Llega la segunda hoguera mixta en la que Darío, Sandra, Andrea y Gilbert tendrán que enfrentarse a la realidad de lo que desvelen las imágenes que les muestren junto a las parejas de sus respectivos compañeros de villa. Será en la nueva entrega de ‘La Isla de las Tentaciones’ que Telecinco emitirá el próximo lunes 29 de diciembre (21:45h).

Previamente, tras el regreso a sus villas, Almudena, Juanpi, Enrique y Claudia comentarán con sus compañeros cómo han vivido la experiencia de su primera hoguera mixta. Al día siguiente, Sandra Barneda visitará a los concursantes de Villa Playa y Villa Montaña para anunciarles que ellos deberán elegir a su tentadora favorita y ellas a su tentador preferido. Esa elección tendrá dos consecuencias importantes: por una parte, supondrá el fin de la experiencia para aquellos que no hayan sido incluidos en la lista; y, por otra, la inminente llegada de las hogueras de solteros y solteras.

De hecho, los cuatro protagonistas masculinos afrontarán su hoguera de solteros. Juanpi y Enrique se enfrentan a la entrada de Andrea y Gerard, a los que podrán hacer tres preguntas sobre cómo está siendo su relación con sus novias, Sandra y Andrea.