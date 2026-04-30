Raquel Sánchez Silva conducirá la adaptación española de ‘The Honesty Box’ en Telecinco
Con amplia experiencia en la conducción de reality shows, se pondrá al frente de este nuevo formato, que arrancará sus grabaciones próximamente.
En este nuevo programa, un grupo de solteros y solteras jóvenes buscarán el amor con la ayuda de una coach emocional y enfrentándose a una avanzada tecnología que detectará con un alto grado de fiabilidad si dicen la verdad o mienten.
Con más de 27 años de experiencia como presentadora en todo tipo de formatos -desde informativos y magazines hasta concursos, talent shows y una amplia variedad de programas de telerrealidad-, Raquel Sánchez Silva afrontará un nuevo reto en su carrera en televisión poniéndose al frente de la adaptación española de ‘The Honesty Box’ que Telecinco comenzará a grabar próximamente en una paradisíaca localización.
Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, este reality dating show original de Mettlemouse y Motion Entertainment propondrá a un grupo de solteros y solteras jóvenes que no han tenido suerte en el amor formar parte de una experiencia guiados por una coach emocional que seleccionará a los candidatos y candidatas idóneos atendiendo a sus perfiles, personalidades y expectativas.
Durante su convivencia en una exótica villa, jugará un papel esencial una avanzada y contrastada tecnología, que determinará con un alto grado de fiabilidad la veracidad de sus respuestas a preguntas clave sobre sus recién iniciadas relaciones, su pasado romántico y su forma de entender el amor.