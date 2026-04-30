Raquel Sánchez Silva conducirá la adaptación española de ‘The Honesty Box’ en Telecinco

mediaset.es 30 ABR 2026 - 12:07h.

Con amplia experiencia en la conducción de reality shows, se pondrá al frente de este nuevo formato, que arrancará sus grabaciones próximamente.

En este nuevo programa, un grupo de solteros y solteras jóvenes buscarán el amor con la ayuda de una coach emocional y enfrentándose a una avanzada tecnología que detectará con un alto grado de fiabilidad si dicen la verdad o mienten.

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Con más de 27 años de experiencia como presentadora en todo tipo de formatos -desde informativos y magazines hasta concursos, talent shows y una amplia variedad de programas de telerrealidad-, Raquel Sánchez Silva afrontará un nuevo reto en su carrera en televisión poniéndose al frente de la adaptación española de ‘The Honesty Box’ que Telecinco comenzará a grabar próximamente en una paradisíaca localización.

Producido por Mediaset España en colaboración con Brutal Media, parte de BBC Studios Global Productions, este reality dating show original de Mettlemouse y Motion Entertainment propondrá a un grupo de solteros y solteras jóvenes que no han tenido suerte en el amor formar parte de una experiencia guiados por una coach emocional que seleccionará a los candidatos y candidatas idóneos atendiendo a sus perfiles, personalidades y expectativas.

Durante su convivencia en una exótica villa, jugará un papel esencial una avanzada y contrastada tecnología, que determinará con un alto grado de fiabilidad la veracidad de sus respuestas a preguntas clave sobre sus recién iniciadas relaciones, su pasado romántico y su forma de entender el amor.