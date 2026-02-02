mediaset.es 02 FEB 2026 - 11:20h.

Rosa Diletta Rossi (‘Suburra’) encarna a la carismática protagonista en esta serie que explora el amor, la venganza, la superación y la difícil elección entre lealtad familiar y justicia

Una diseñadora con gran talento, sobre la que pesa la fuerza de su apellido y cuya vida transcurre entre dos mundos completamente opuestos -el glamour del mundo de la moda y la criminalidad mafiosa-, se verá inmersa en una encrucijada de fuertes pasiones, lazos de sangre y decisiones que no tendrán vuelta atrás. Esta mujer carismática y determinada, a quien da vida Rosa Diletta Rossi (‘Suburra’), es la protagonista de ‘María Corleone’, drama criminal emitido en Canale 5 en Italia y que Mediaset Infinity estrenará con una doble entrega de episodios este martes 3 de febrero, reforzando su oferta de ficción. Cada martes, la plataforma digital de Mediaset España ofrecerá en abierto dos nuevos episodios de la primera temporada de la ficción, que consta de un total de ocho entregas.

Producida por Taodue Film, del grupo Mediaset, la serie, dirigida por Mauro Mancini (‘No odiarás’) y ambientada en Milán, Palermo y Nueva York en su primera temporada, cuenta en su equipo artístico con destacados intérpretes italianos como Alessandro Fella (‘Bárbaros’), Federica De Cola (‘Vite in fuga’) y Fortunato Cerlino (‘Gomorra’), entre otros.

María Corleone es una joven siciliana que anhela convertirse en una importante diseñadora de moda y quiere lograrlo por sus propios méritos y sin que el peso de su apellido le abra o cierre puertas. Decidida a hacer realidad su sueño, se muda a Milán, cambia su apellido y comienza a trabajar en una firma de moda. A medida que su carrera profesional despunta, un trágico acontecimiento cambia drásticamente su vida: cuando vuelve a su Palermo natal para celebrar el aniversario de sus padres, ocasión en la que quiere presentar a sus progenitores a su pareja y anunciarles que está embarazada, uno de los miembros del clan Corleone es asesinado.

Esta terrible muerte marca un punto de inflexión en la vida de María, que se ve atrapada entre sus sueños y un destino violento. Tendrá entonces que elegir entre seguir adelante con su vida o tomar las riendas de la familia Corleone, lo que implica luchar contra los otros clanes mafiosos rivales y también contra la tradición patriarcal del crimen organizado.