El partido de fútbol en Cuatro y ‘La isla de las tentaciones’ en Telecinco se adueñan del jueves y conceden a Mediaset su mejor día del año

La hegemonía de la cadena fue también evidente en el day time (18% vs. 11,5%), con ‘El programa de Ana Rosa’ como primera opción frente a ‘Espejo público’ (19,7% vs. 12,8%); y con los liderazgos frente a Antena 3 de ‘Sálvame limón’ (13,4% vs. 9,4%); ’Sálvame naranja’ (19,8% vs. 10,9%) y ‘Sálvame banana’ (16,5% vs. 13,3%).